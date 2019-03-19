Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 11:45

Токио. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги во вторник со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы ожидали старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, как и китайский Shenzhen Composite, тогда как Shanghai Composite потерял 0,2%.

Южнокорейский индикатор Kospi понизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,7%.

Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики.

Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного, а возможно, и до нуля.

Стоимость акций японского производителя электроники Hitachi подскочила на 4,2%, тогда как бумаги Nikon подешевели на 2,6%, Rakuten - на 2%.

Котировки акций китайских фармкомпаний Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical в Гонконге выросли на 5,1% и 3,3% соответственно.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 0,3% рыночной стоимости, оператор сотовой связи China Mobile - 0,1%. Бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 0,5%.

Цена бумаг Samsung увеличилась на 0,5%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 0,3%.

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor потерял 0,2% рыночной стоимости.

Капитализация австралийской энергетической компании Beach Energy упала на 3,2%, китайской CNOOC - на 1%.

Тем временем котировки бумаг горнодобывающих компаний продолжили рост. Цена акций Rio Tinto и BHP в Сиднее увеличилась на 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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