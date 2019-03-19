Токио. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги во вторник со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы ожидали старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,2%.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, как и китайский Shenzhen Composite, тогда как Shanghai Composite потерял 0,2%.
Южнокорейский индикатор Kospi понизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,7%.
Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики.
Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного, а возможно, и до нуля.
Стоимость акций японского производителя электроники Hitachi подскочила на 4,2%, тогда как бумаги Nikon подешевели на 2,6%, Rakuten - на 2%.
Котировки акций китайских фармкомпаний Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical в Гонконге выросли на 5,1% и 3,3% соответственно.
Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 0,3% рыночной стоимости, оператор сотовой связи China Mobile - 0,1%. Бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 0,5%.
Цена бумаг Samsung увеличилась на 0,5%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 0,3%.
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor потерял 0,2% рыночной стоимости.
Капитализация австралийской энергетической компании Beach Energy упала на 3,2%, китайской CNOOC - на 1%.
Тем временем котировки бумаг горнодобывающих компаний продолжили рост. Цена акций Rio Tinto и BHP в Сиднее увеличилась на 1,7%.
Служба финансово-экономической информации
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