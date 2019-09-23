Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 13:24

Токио. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов в понедельник.

Японские биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием дня осеннего равноденствия. Сводный фондовый индекс АТР без учета Японии (MSCI Asia Pacific ex-Japan) опустился на 0,3%.

Китайский Shanghai Composite упал на 1%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%.

Как сообщалось, на прошлой неделе состоялся подготовительный раунд американо-китайских переговоров, при этом представители двух стран провели очную встречу впервые за почти два месяца. В ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Также в ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынок счел негативным сигналом.

Южнокорейский индикатор Kospi практически не изменился, индонезийский Jakarta Composite опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%.

Между тем индийский BSE Sensex взлетел на 2,8% на новости о снижении налога на ряд услуг и товаров, которое в совокупности может увеличить прибыль индийских компаний на $20 млрд в год.

Котировки бумаг индийских банков HDFC Bank и ICICI Bank увеличились на 4,9% и 6,7% соответственно.

Акции китайских фармкомпаний Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical подешевели на 3% и 2,6% соответственно. Цена бумаг железнодорожной компании China Railway Group опустилась на 3,1%, строительной China Communications Construction - на 3,7%.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent снизилась на 0,5%, оператора казино Sands China - на 1,2%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix выросла на 0,7%, LG Electronics - снизилась на 1,2%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличилась на 0,4%, BHP снижается на 0,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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