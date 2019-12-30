Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 7:30

Токио. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник, в центре внимания трейдеров ситуация вокруг Северной Кореи, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Ранее в декабре КНДР пообещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Возникло предположение, что КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем космодроме Сохэ.

В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступивший на пленуме ЦК Трудовой партии страны, заявил, что нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР.

Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что США не останутся безучастными в том случае, если КНДР все-таки проведет новое ракетное испытание.

Ключевым событием для фондовых рынков станет подписание первой фазы торгового соглашения США и Китаем, запланированное на начало января. Сам факт достижения договоренностей уже оказал существенную поддержку рынкам, несмотря на то, что стороны по-прежнему не раскрыли детали сделки, пишет MarketWatch. Кроме того, по-прежнему неясно, смогут ли Вашингтон и Пекин преодолеть оставшиеся противоречия и заключить полномасштабное торговое соглашение.

"Основным фактором, который влияет на динамику фондовых рынков, остается подготовка США и Китая к подписанию промежуточного соглашения, - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли. - Трейдеры рассчитывают, что заключение соглашения поддержит рост мировой экономики, а уж случится это или нет, увидим в будущем".

В Японии дешевеют акции интернет-компании Rakuten (-1,1%) и производителя промышленных роботов Fanuc (-1,6%), в то время как бумаги Toyobo, выпускающей текстильную продукцию, прибавляют в цене 1,9%.

В Гонконге дорожают акции девелопера Wharf Real Estate (+2,6%), автопроизводителя Geely (+2,5%) и страховой компании AIA Group (1,5%).

Стоимость бумаг южнокорейского чипмейкера SK Hynix опустилась на 1,3%, австралийской нефтекомпании Oil Search - на 0,7%.

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