Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 9:01

Токио. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг вслед за акциями американских компаний на опасениях, что торговое противостояние США и Китая может оказаться затяжным.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,6%, более широкий Topix - на 0,4%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 1,3% и 2,4% соответственно, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

После объявленных взаимных повышений пошлин на прошлой неделе Китай и США не запланировали новых переговоров о торговом соглашении, и эксперты полагают, что для улучшения ситуации потребуется вмешательство на самом высоком уровне перед саммитом G20 в Осаке, пишет MarketWatch.

"Чтобы заключить сделку, Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны созвониться и договориться о визите торгового представителя США Роберта Лайтхайзера в Пекин, - полагает аналитик центра American Enterprise Institute Дерек Сиссорс. - После этого лидеры двух стран могут встретиться в Осаке и прийти к компромиссу по самому главному пункту - возобновлению переговоров".

Между тем индийский индекс BSE Sensex увеличился на 1% в ожидании подсчета голосов на состоявшихся в стране парламентских выборах. По предварительным данным, премьер-министр Нарендра Моди останется на своем посту на второй срок.

Бумаги японской компании SoftBank Group падают на 5,3% на заявлениях руководства принадлежащего ей британского производителя микрочипов ARM о намерении подчиниться запрету Вашингтона на поставки продукции китайской Huawei Technologies.

Часть технологий, используемых в микрочипах ARM, разработана в США, и в случае нарушения санкций компании грозили бы значительные штрафы.

О внесении Huawei в список компаний, которым требуются специальные разрешения на закупку американских товаров и сервисов, стало известно на прошлой неделе. Затем Минторг США отсрочил вступление в силу данного решения сроком на 90 дней.

Акции Sony подешевели на 3,7%, Mitsubishi UFJ - на 0,9%.

Котировки бумаг китайского интернет-гиганта Tencent снижаются на 4,4%, девелопера Country Garden - на 2,8%, поставщика оборудования Sunny Optical - на 7,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,4%, менее крупной SK Hynix - упала на 1,3%, тайваньской Foxconn - на 3,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй аш ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!