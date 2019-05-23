Токио. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг вслед за акциями американских компаний на опасениях, что торговое противостояние США и Китая может оказаться затяжным.
Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,6%, более широкий Topix - на 0,4%.
Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 1,3% и 2,4% соответственно, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%.
Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.
После объявленных взаимных повышений пошлин на прошлой неделе Китай и США не запланировали новых переговоров о торговом соглашении, и эксперты полагают, что для улучшения ситуации потребуется вмешательство на самом высоком уровне перед саммитом G20 в Осаке, пишет MarketWatch.
"Чтобы заключить сделку, Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны созвониться и договориться о визите торгового представителя США Роберта Лайтхайзера в Пекин, - полагает аналитик центра American Enterprise Institute Дерек Сиссорс. - После этого лидеры двух стран могут встретиться в Осаке и прийти к компромиссу по самому главному пункту - возобновлению переговоров".
Между тем индийский индекс BSE Sensex увеличился на 1% в ожидании подсчета голосов на состоявшихся в стране парламентских выборах. По предварительным данным, премьер-министр Нарендра Моди останется на своем посту на второй срок.
Бумаги японской компании SoftBank Group падают на 5,3% на заявлениях руководства принадлежащего ей британского производителя микрочипов ARM о намерении подчиниться запрету Вашингтона на поставки продукции китайской Huawei Technologies.
Часть технологий, используемых в микрочипах ARM, разработана в США, и в случае нарушения санкций компании грозили бы значительные штрафы.
О внесении Huawei в список компаний, которым требуются специальные разрешения на закупку американских товаров и сервисов, стало известно на прошлой неделе. Затем Минторг США отсрочил вступление в силу данного решения сроком на 90 дней.
Акции Sony подешевели на 3,7%, Mitsubishi UFJ - на 0,9%.
Котировки бумаг китайского интернет-гиганта Tencent снижаются на 4,4%, девелопера Country Garden - на 2,8%, поставщика оборудования Sunny Optical - на 7,3%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,4%, менее крупной SK Hynix - упала на 1,3%, тайваньской Foxconn - на 3,4%.
Служба финансово-экономической информации
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