Азиатские рынки акций меняются разнонаправленно во вторник
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Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник, участники рынка следят за развитием событий в мировой торговле.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1%. Ранее он падал до минимальной отметки за 8 месяцев.
Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,04%, более широкий Topix вырос на 0,12%.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,12%, китайский Shanghai Composite - на 0,52%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,21%, южнокорейский KOSPI - 0,15%.
Главным опасением для инвесторов в азиатские акции остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. Вашингтон уже ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $50 млрд в год и угрожает сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.
Тем временем советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро заявил в понедельник, что "США на планируют накладывать инвестиционные ограничения на весь мир". Впрочем, его слова не очень убедили инвесторов.
"Значительная доля скептицизма сохраняется, и инвесторы по-прежнему думают, был ли это пример дипломатического лукавства, или это действительно так, - полагает глава отдела торговых операций в АТР в Oanda Corp. Стивен Иннс. - Обилие противоречивых сигналов вызывает оцепенение практически на всех рынках".
Цена бумаг китайского страховщика Ping An Insurance падает на 1,7%, девелопера Country Garden Holdings - на 5,7%.
Между тем капитализация крупнейшего сотового оператора в мире China Mobile подскочила на 2,6%.
Акции японских финансовых компаний MUFG и SMFG дорожают на 1,2% и 0,9% соответственно, Mizuho Financial - на 0,8%.
Котировки акций производителя тяжелой техники Komatsu растут на 1,1%, Daikin Industries - на 0,7%.
Корейский производитель электроники Samsung Electronics прибавляет 0,5% капитализации.
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Интерфакс