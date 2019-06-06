Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 8:15

Токио. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в четверг, при этом китайские индикаторы падают в преддверии длинных выходных, поскольку в пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок).

Японский индекс Nikkei 225 увеличивается на 0,25%, более широкий Topix опускается менее чем на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, Shenzhen Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng незначительно вырос.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex потерял 0,3%.

С одной стороны, рынок по-прежнему опасается дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, а с другой - с оптимизмом оценивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, председатель Федрезерва Джером Пауэлл ранее заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Накануне организация ADP Employer сообщила о росте числа рабочих мест в США в мае всего на 27 тыс., минимальными темпами с 2010 года, что также может стать аргументом в пользу снижения ставки.

В обнародованном в среду отчете Beige Book отмечается, что темпы роста экономической активности в США в период с апреля по середину мая ускорились до сдержанных (modest). При этом отчет отражает данные, полученные до 24 мая, и после этого ситуация могла ухудшиться из-за усиления торговых противоречий между США и Китаем.

Бумаги японского оператора связи SoftBank дорожают в ходе торгов в четверг на 3,6%, ИТ-компании Rakuten - на 4,3%, компании Fast Retailing, владельца сети магазинов Uniqlo - на 2,9%.

Тем временем цена акций автопроизводителя Nissan упала на 1,7% на новости, что Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, партнером Nissan по альянсу.

Капитализация гонконгских девелоперов Hang Lung Properties и New World Development увеличилась на 1,4% и 0,5% соответственно.

Котировки ценных бумаг китайской нефтедобывающей компании CNOOC упали на 2,75% на фоне обвала цен на нефть, вызванного рекордным скачком запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США на прошлой неделе.

Стоимость бумаг тайваньского производителя полупроводников Taiwan Semiconductor снижается на 1,3%, китайского производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 1,75%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!