Токио. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу на фоне низкой активности инвесторов.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,79%, более широкий Topix прибавил 0,92%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 1,04% и 1,95% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 1,33%, тайваньский Taiex повысился на 0,38%.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Фондовые индексы США по итогам торгов в четверг выросли, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем с 1974 года.

Оптимизму инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке американской экономики на фоне пандемии коронавируса.

Федрезерв обнародовал в четверг новые программы кредитования и расширил уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем", в период текущего кризиса.

Пауэлл выразил уверенность в том, что экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит, будет существенным", - сказал он в четверг.

Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США.

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что инфляция в Китае существенно замедлилась в марте при ослаблении темпов роста цен как продовольственных, так и непродовольственных товаров на фоне ограничений, введенных властями страны с целью предотвращения распространения коронавируса.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 4,3% в годовом выражении - минимальными темпами с октября 2019 года - после подъема на 5,2% в феврале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал мартовскую инфляцию на уровне 4,8%.

Относительно февраля потребительские цены в Китае в марте опустились на 1,2% - снижение было отмечено впервые с июня. В феврале инфляция в помесячном выражении составила 0,8%.

Тем временем, цены производителей в КНР (индекс PPI) в марте упали на 1,5% в годовом выражении - максимальными темпами с октября. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса PPI на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В феврале цены производителей уменьшились на 0,4%.

В лидерах роста в Японии оказались акции банков. Цена бумаг Aozora Bank Ltd. подскочила на 4,9%, бумаги Chiba Bank Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили по 4,4%.

Котировки акций японской телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. выросли на 3,9%. Также подорожали акции японских экспортеров: рыночная стоимость автопроизводителя Mazda Motor Corp. увеличилась на 0,8%, Nissan Motor Co. - на 3,1%.

В то же время котировки бумаг Sony Corp. снизились на 0,6%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, другого представителя этой отрасли SK Hynix сократилась на 1,1%.

Акции южнокорейского производителя лекарственных биопрепаратов Samsung Biologics Co. взлетели на 18,8%, после того как компания заключила соглашение с американской Vir Biotechnology в целях массового производства потенциального препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость сделки оценивается примерно в $362 млн, говорится в совместном заявлении компаний.

