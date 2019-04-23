Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 8:06

Токио. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, активность инвесторов восстанавливается после пасхальных праздников.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:34 МСК повысились соответственно на 0,03% и 0,2%.

Гонконгский индекс Hang Seng, торги которым проводятся впервые с прошлого четверга, прибавил 0,15%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,33%, тогда как Shenzhen Composite потерял 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 0,95%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%, индийский S&P BSE Sensex - на 0,2%.

Фондовый индекс Шри-Ланки Colombo All открылся падением на 2,6% после террористических атак на острове, унесших жизни 290 человек. Власти Шри-Ланки в понедельник ввели режим чрезвычайного положения, а вторник объявлен нерабочим днем и днем национального траура.

Котировки акций энергетических компаний поднимаются благодаря росту цен на нефть до максимумов за полгода на опасениях сокращения предложения топлива после ужесточения американских санкций против Ирана.

Акции японской Inpex подскочили на 2,7%, китайской CNOOC - на 1,8%. Бумаги австралийских Beach Energy и Woodside Petroleum дорожают на 3,7% и 2,6% соответственно.

Вместе с тем рост стоимости топлива стал негативным фактором для авиакомпаний. Индекс авиаперевозчиков в регионе АТР упал за последние два дня на 4,3%, во вторник максимальное снижение демонстрируют China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Air China.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor дорожают на 1,9%, сборщика электроники Foxconn - на 0,1%.

В то же время цена акций производителя видеоигр и консолей Nintendo снижается на 3,9%, ИТ-компании Rakuten - на 4,3%.

Стоимость акций ритейлера одежды Fast Retailing, владеющего сетью магазинов Uniqlo, падает на 2,4%.

Цена акций китайских девелоперов Country Garden и China Overseas Land & Investment опускается соответственно на 3,1% и 2,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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