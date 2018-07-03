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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 7:38 03.07.2018 - 07:38

Токио. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов во вторник, участники рынка продолжают наблюдать за развитием событий в мировой торговле.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,99%, более широкий Topix - на 0,73%.

Гонконгский Hang Seng рухнул на 2,83%. Накануне, когда индексы большинства стран Азии упали, биржа Гонконга была закрыта в связи с государственным праздником.

Китайский Shanghai Composite понизился на 0,96%, южнокорейский KOSPI - на 0,21%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%, несмотря на то, что число одобрений, выданных на строительство домов, в мае упало на 3,2% с апреля, хотя эксперты не ожидали изменения показателя. В годовом выражении число одобрений увеличилось на 3,1%, ожидался рост на 9,9%.

Главным опасением для инвесторов в азиатские акции остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. Уже 6 июля могут вступить в силу пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

"Все внимание направлено на возможную эскалацию торгового конфликта и последствия для мировой экономики, - говорит старший стратег First Shanghai Securities Линус Йип. - В целом индексы региона довольно стабильны, если не считать отложенного падения индекса Гонконга".

Акции китайской авиакомпании China Southern рухнули на максимально возможные 10%, девелопера Future Land Development Holdings - на 9,9%.

Цена бумаг японских производителей электроники Canon и Sony опускается на 2,7% и 0,4%, Panasonic - на 1,5%.

Между тем капитализация горнодобывающих компаний в индексе Nikkei 225 снижается еще более резкими темпами: Mitsui Mining - на 5,6%, Mitsubishi Materials - на 3,5%, Sumitomo Metal Mining - на 4,4%.

Котировки бумаг китайского банка China Construction Bank падают на 3,6%, страховщика Ping An Insurance - на 3,5%, нефтяного гиганта CNOOC - на 3,4%.

Стоимость акций транспортной компании Orient Overseas увеличивается на 1,7% после того, как китайская Cosco приобрела ее за $6,3 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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