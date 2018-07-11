Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 7:59 11.07.2018 - 07:59

Токио. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко падают в среду: внимание трейдеров вновь переключилось на проблемы мировой торговли после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 2%, южнокорейский KOSPI - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

Торговый представитель США начинает 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. Эта процедура завершится 30 августа.

Минторг КНР уже заявил, что Китай будет вынужден принять ответные меры, назвав шаг американских властей "совершенно неприемлемым".

Новые пошлины США коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.

Индекс Shanghai Composite упал уже на 22% с максимума этого года, зафиксированного 24 января, на опасениях, связанных с торговым спором, а также на сигналах ослабления экономического подъема в КНР.

"Китайский фондовый индекс уже ниже среднего значения за долгосрочный период, при этом усиление напряженности в торговле вынуждает компании придерживаться более осторожного подхода в плане развития бизнеса, что оказывает дополнительное давление на рынок акций", - отмечает старший экономист по emerging markets Commerzbank AG Чжоу Хао.

"Экономика КНР уже замедляет рост в связи со стремлением властей снизить долговую нагрузку, и американские пошлины оказывают дополнительное давление", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Акции Li & Fung, поставляющей одежду, игрушки и спортивные товары американским ритейлерам, теряют 2,3% в ходе торгов в Гонконге в среду.

Стоимость бумаг производителя текстильной продукции Luolai Lifestyle на торгах в Шанхае опустилась на 0,9%, производителя кондиционеров Qingdao Haier - на 1,4%.

Цены акций интернет-компании Tencent и страховщика AIA теряют 1,9% и 0,7%.

Котировки акций японских экспортеров также падают в среду: бумаги Honda подешевели на 1,2%, Toyota - на 0,4%, Nissan - на 2,2%, чипмейкера Advantest - на 0,6%, Canon- на 1,7%.

Капитализация южнокорейской Samsung опустилась на 0,9%, Hyundai - на 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line