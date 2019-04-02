Токио. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно поднимаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного сильными статданными из Китая.
Больший, чем ожидалось, рост официального индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте также привел к ралли на рынке акций США, которые зафиксировали рекордное увеличение с середины февраля.
Японский индекс Nikkei 225 к 08:30 мск увеличился на 0,1%, более широкий Topix меняется слабо.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, Shenzhen Composite - 0,6%.
Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200, индийский BSE Sensex вырос на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - также на 0,1%.
Во вторник стало известно, что Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%. Ставка остается на этом уровне на протяжении 29 заседаний подряд.
При этом глава ЦБ Филип Лоу заявил, что Центробанк "продолжит следить за развитием событий и будет придерживаться такой денежно-кредитной политики, которая поддерживает устойчивый рост экономики".
Стоимость акций японского производителя робототехники Fanuc увеличилась на 4,4%, автопроизводителя Honda - на 1,1%. Тем временем оператор связи SoftBank потерял 0,7% капитализации, Sony Corp. - 1,4%.
Китайский интернет-гигант Tencent увеличил рыночную стоимость на 0,7%, оператор казино Galaxy Entertainment - на 4,2%.
Котировки акций нефтедобывающей компании CNOOC опустились на 1,7%.
Цена бумаг южнокорейской Samsung увеличилась на 1,6%, менее крупного производителя микрочипов Hynix - на 3,3%.
Стоимость бумаг тайваньского производителя компонентов для продукции Apple Foxconn поднялась на 1,6%.
Акции горнодобывающей компании Fortescue Metals подорожали в Сиднее на 3%, энергетической компании Beach Energy - на 1,9%.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
йй ко вш*