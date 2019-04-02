Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 8:26

Токио. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно поднимаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного сильными статданными из Китая.

Больший, чем ожидалось, рост официального индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте также привел к ралли на рынке акций США, которые зафиксировали рекордное увеличение с середины февраля.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:30 мск увеличился на 0,1%, более широкий Topix меняется слабо.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, Shenzhen Composite - 0,6%.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200, индийский BSE Sensex вырос на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - также на 0,1%.

Во вторник стало известно, что Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%. Ставка остается на этом уровне на протяжении 29 заседаний подряд.

При этом глава ЦБ Филип Лоу заявил, что Центробанк "продолжит следить за развитием событий и будет придерживаться такой денежно-кредитной политики, которая поддерживает устойчивый рост экономики".

Стоимость акций японского производителя робототехники Fanuc увеличилась на 4,4%, автопроизводителя Honda - на 1,1%. Тем временем оператор связи SoftBank потерял 0,7% капитализации, Sony Corp. - 1,4%.

Китайский интернет-гигант Tencent увеличил рыночную стоимость на 0,7%, оператор казино Galaxy Entertainment - на 4,2%.

Котировки акций нефтедобывающей компании CNOOC опустились на 1,7%.

Цена бумаг южнокорейской Samsung увеличилась на 1,6%, менее крупного производителя микрочипов Hynix - на 3,3%.

Стоимость бумаг тайваньского производителя компонентов для продукции Apple Foxconn поднялась на 1,6%.

Акции горнодобывающей компании Fortescue Metals подорожали в Сиднее на 3%, энергетической компании Beach Energy - на 1,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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