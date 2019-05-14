Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 8:36

Токио. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,2%.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая, эскалация которого обрушила мировые рынки в понедельник.

Уже после завершения торгов в Азии министерство финансов Китая сообщило, что увеличит пошлины на товары американского экспорта общим объемом $60 млрд с 1 июня 2019 года. Пошлина в размере 25% будет действовать для 2,493 тыс. наименований товаров, включая продукцию животноводства, замороженные фрукты и овощи, а также приправы, 20%-ная - для 1,078 тыс. наименований, включая химическую продукцию и водку.

Последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что Пекин не может себе позволить пойти на уступки Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

10 мая вступило в силу долгое время откладывавшееся Вашингтоном повышение до 25% с 10% пошлин на товары китайского экспорта на сумму $200 млрд в год.

В понедельник офис торгового представителя США обнародовал список товаров китайского экспорта объемом $300 млрд в год, включая детскую одежду, игрушки, мобильные телефоны и компьютеры, пошлины на которые также могут быть подняты до 25%.

Тем временем, Д.Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Д.Трамп также отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта.

В ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Д.Трамп заявил, что "в следующие три-четыре недели" станет ясно, были ли торговые переговоры с Китаем успешными.

"Мы никогда не знаем заранее, верно? - сказал Д.Трамп. - Но у меня есть ощущение, что они будут очень успешными".

"Пока нет паники на рынке, поскольку инвесторы по-прежнему видят возможности для заключения соглашения Вашингтоном и Пекином", - отмечает аналитик Uob Kay Hian (Hong Kong) Стивен Люнг.

"Однако достаточно и неопределенности, чтобы трейдеры нервничали", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Японии подешевели акции производителей электроники и телекоммуникационных компаний. Стоимость бумаг Sony упала на 2,1%, Panasonic - на 0,6%, SoftBank Group - рухнула на 5,5%.

В Гонконге, рынки которого были закрыты в понедельник, дешевеют бумаги AIA Group (-2,5%) и Galaxy Entertainment (-5,3%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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