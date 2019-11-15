Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 7:02

Токио. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу на заявлении экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Поддержку рынку также оказывают данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,9%.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, писала The Wall Street Journal.

"Есть ощущение, что трейдеры уже закладывают в котировки акций отмену введенных ранее пошлин, и, если это действительно случится, настрой рынка существенно улучшится", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Chiagin Asset Managment в Токио Йосихиро Окумуру.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, обнародованным в пятницу, объем промпроизводства в стране в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Котировки акций японских производителей электроники дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг Sony увеличилась на 0,2%, Tokyo Electron - на 2,1%.

Акции интернет-ритейлера Rakuten подорожали на 0,9%, нефтекомпании Inpex - подешевели на 0,4%.

В Гонконге дорожают акции AAC Technologies (+3,6%), страховой компании AIA Group (+1,6%), а также девелопера New World Development (+1%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix прибавляют в цене соответственно 1,3% и 1,9%, австралийских BHP и Commonwealth Bank - 1,6% и 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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