Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:17

Токио. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Японии, Гонконга и Китая растут в понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР.

Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - почти на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI теряет 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55%, говорится в сообщении НБК.

Китайский Центробанк влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник.

Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,25% с 3,3%.

"Это больше, чем "психологический посыл" и шаг для снижения кривой доходности, - отмечает аналитик Commerzbank AG Чжоу Хао. - НБК подчеркивает свою решимость поддерживать экономику".

Китайский ЦБ также сообщил в понедельник, что продолжит корректировать кредитно-денежную политику, чтобы ослабить давление на экономику.

В центре внимания фондовых рынков остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

"Рынок по-прежнему фокусируется на переговорах США и Китая, а также ситуации в Гонконге", - говорит аналитик CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян Янь.

"Гонконгская экономика на грани рецессии, поскольку массовые протесты негативно сказываются на розничной торговле, сфере услуг, туризме, авиаперелетах и образовании, - цитирует эксперта MarketWatch. - Все это нанесло огромный репутационный ущерб Гонконгу как одному из наиболее важных финансовых центров Азии".

Власти Гонконга в минувшую пятницу резко ухудшили прогноз динамики ВВП на 2019 год в связи с продолжающимися массовыми протестами. Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3% - это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти ожидали, что годовой рост ВВП составит 0-1%.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня, и противостояние обостряется. На фоне протестов в городе уже несколько дней не работают детские сады и школы.

Верховный суд Гонконга в понедельник отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов. Это решение было принято в октябре, чтобы облегчить правоохранительным органам идентифицировать участников беспорядков.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, подорожали в ходе торгов на 1,2% на информации о его слиянии с популярным мессенджером Line. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, выросли в цене на 1,6%. Стоимость Line подскочила на 2,2%.

В Гонконге дорожают акции Geely Automobile (+3%), Wharf Real Estate (+2,4%) и AIA Group (+1,7%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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