Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 7:11

Токио. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно поднимаются в понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки.

Он отметил, что при этом, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,6%, южнокорейский KOSPI прибавляет 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов и будут серьезно учитывать мнение населения.

Тем временем министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что вне зависимости от того, какими будут результаты выборов, Гонконг был и остается китайским.

"Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом", - сказал дипломат журналистам после встречи в Токио с японским премьером Синдзо Абэ.

"Результаты выборов в Гонконге, возможно, являются не слишком позитивными с точки зрения финансовых рынков, поскольку ставят под угрозу лидерство Кэрри Лэм. Однако они могут стать поворотным моментом, после которого прекратятся жесткое противостояние людей и властей", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets в Сингапуре Маргарет Янг.

В Гонконге лидерами роста в понедельник являются акции страховой компании AIA Group (+3,1%), а также девелоперов Wharf Real Estate (+5,6%) и Country Garden (+2,8%).

В Японии дорожают акции SoftBank (+1,8%), Honda (+1,2%) и Nintendo (+1,7%), но дешевеют акции интернет-компании Rakuten (-0,9%).

Также растут котировки акций Samsung Electronics (+1%), BHP (+1,8%).

Стоимость бумаг австралийского банка Westpac Banking, обвиненного на прошлой неделе властями Австралии в нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, упала на 1,3%. Westpac сообщил в понедельник, что его расходы в текущем финансовом году, вероятно, увеличатся дополнительно на 80 млн австралийских долларов ($54 млн) в связи с мерами, принимаемыми банком для улучшения практик в сфере выявления незаконных сделок.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв ВВ*

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