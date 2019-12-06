Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 7:01

Токио. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу после подтверждения Китаем, что торговые переговоры с США продолжаются, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

"Основной сценарий, предполагающий заключение промежуточной сделки, не сбрасывается инвесторами со счетов", - отмечает аналитик Daiwa Securities Group Inc. Хидеюки Исигуро.

"Однако не совсем ясно, будет ли отсрочено введение Вашингтоном нового раунда пошлин, запланированное на 15 декабря", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии в пятницу дорожают акции машиностроительных компаний: стоимость бумаг Komatsu поднялась на 2%, Kubota - на 0,7%, Makita - на 1,4%. В то же время дешевеют акции ритейлеров: Seven & i - на 0,7%, Welcia - на 1,5%.

В Гонконге лидерами роста являются бумаги Galaxy Entertainment (+2,1%) и Tencent (+1,5%), в Южной Корее - Samsung (+2,2%), в Австралии - Beach Energy (+4%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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