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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 12:42 30.05.2018 - 12:42

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко упали в среду, следуя за рынком акций США, динамику которого накануне определил уход от рисков, вызванный опасениями инвесторов в отношении политического кризиса в Италии.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, южнокорейский KOSPI - на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. К.Коттарелли, однако, может не получить достаточной поддержки в парламенте, и, если он не сможет создать правительство, страна будет вынуждена провести досрочные выборы, уже вторые в этом году.

Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.

Акции азиатских компаний, в значительной мере ориентированных на экспорт, подешевели по итогам торгов.

Стоимость бумаг Honda упала на 3,3%, Sony - на 0,8%, Panasonic - на 1,3%, Samsung Electronics - на 3,5%, Taiwan Semiconductor Manufacturing - на 1,8%.

Котировки акций японских страховщиков снизились на фоне падения доходностей госбумаг: Dai-ichi Life Holdings - на 2,8%, T&D Holdings - на 2,8%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на повышение розничных продаж в Японии в апреле после снижения по итогам предыдущего месяца.

Объем розничных продаж увеличился на 1,4% относительно марта, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Месяцем ранее было отмечено снижение показателя на 0,6%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали апрельский рост розничных продаж на уровне 0,5%.

Повышение продаж относительно апреля прошлого года составило 1,6% (1% в марте) при ожидавшемся аналитиками увеличении на 1%.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший в среду на конференции Центробанка в Токио, подчеркнул важность экономической и финансовой взаимосвязи государств на фоне "растущего масштаба глобальных шоков".

Тем временем, индонезийский Центробанк в среду поднял ключевую процентную ставку во второй раз за две недели. Семидневная ставка обратного РЕПО была повышена на 25 базисных пунктов - до 4,75%.

Фондовый индекс Индонезии Jakarta Composite упал по итогам торгов на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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