Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 7:33

Токио. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,6%.

Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с КНР.

Глава Белого дома отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая может еще больше усилиться в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, требующего от Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который во вторник проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя станами и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

"Пока обе стороны не умерят свою воинственную риторику, рынки продолжат терять наблюдавшийся ранее оптимизм, - отмечают аналитики DBS Group. - Торговая война будет ключевым фактором для настроений в ближайшие несколько недель".

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. В понедельник президент США сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Давление на рынки в среду также оказали данные о том, что темпы экономического роста в Австралии в третьем квартале 2019 года замедлились относительно предыдущего квартала, хотя немного ускорились в годовом выражении.

Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% в годовом выражении, по данным Бюро статистики страны (Australian Bureau of Statistics, ABS). Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, австралийский ВВП вырос на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 1,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Таким образом, экономика страны пока не смогла набрать рост, несмотря на снижение базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) до рекордно низкого уровня.

Статданные из Китая, обнародованные в среду, указали на ускорение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в ноябре поднялся до 53,5 пункта с октябрьских 51,1 пункта. Это максимальный показатель с апреля 2019 года.

Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.

Акции японской Fast Retailing подешевели на 4,9%, после того как компания, управляющая сетью магазинов одежды Uniqlo, сообщила о падении продаж в ноябре более чем на 5% в годовом выражении. Цена бумаг Honda и нефтекомпании Inpex снизилась на 0,3% и 1,4% соответственно.

В Гонконге дешевеют бумаги технологической компании Sunny Optical (-3,1%), а также девелоперов China Overseas Land & Investment (-2,9%) и New World Development (-2%), в Южной Корее - акции Samsung (-0,4%).

Котировки акций австралийских BHP и Rio Tinto упали на 2,5% и 2%.

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