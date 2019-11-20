Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:14

Токио. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в ходе торгов в среду на фоне публикации статданных из Японии, указавших на самое существенное снижение экспорта в стране за три года.

Давление на рынки региона также оказала новость о том, что Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,75%, южнокорейский KOSPI - на 0,22%, гонконгский Hang Seng - на 0,67%, китайский Shanghai Composite - на 0,52%.

Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США, показали официальные статданные.

Тем временем Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров. В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что, если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта. По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участников протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,35% под давлением энергетического и финансового сектора. Акции банков дешевеют на новостях о том, что регуляторы подозревают банк Westpac в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Бумаги банка снижаются на

В Японии дешевеют акции Mitsui OSK Lines (-3,4%), SoftBank (-0,8%) и Toyota (-1,1%). В Гонконге снижаются Wharf Real (-1,6%), AIA Group (-1,8%) и CNOOC (-1,5%).

В Южной Корее дешевеют бумаги Samsung (-2,6%), в Австралии - Beach Energy (-2,1%) и Rio Tinto (-0,8%).

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