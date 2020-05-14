Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 8:38

Токио. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости о планируемом ослаблении режима чрезвычайной ситуации в некоторых районах Японии.

По словам аналитиков, негативом для рынков стали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые вызвали обеспокоенность по поводу риска банкротств компаний в США и потери рабочих мест.

"Скачкообразное восстановление остается темой этой недели", - отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. Он не исключает второй волны пандемии COVID-19 в случае слишком быстро ослабления карантинных мер в любой части мира.

Пауэлл заявил, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не прошли даром, считает Пауэлл.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Японское правительство планирует снять режим чрезвычайного положения с 39 из 47 префектур, сообщает телеканал NHK. В их число входят пять префектур - Ибараки, Исикава, Гифу, Айти и Фукуока, которые были классифицированы как требующие "особой осторожности" из-за большого числа случаев заражения коронавирусом.

Как отметил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, общее число зарегистрированных случаев заболевания сокращается в 39 префектурах. "Мы считаем, что необходимо отменить чрезвычайное положение для префектур", - сказал он консультативной группе, которая определит, оправдано ли это решение.

После оценки группы премьер-министр Синдзо Абэ объяснит свое решение общественности во время пресс-конференции в 18 часов (12:00 по мск). Ожидается, что чрезвычайное положение сохранится на Хоккайдо, в Токио, префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также Киото, Осаке и Хего.

К настоящему моменту в стране подтверждено более 16 тыс. 700 случаев заболевания и 690 смертей. Эти цифры включают около 700 человек с круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин в Йокогаме в феврале.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три новых случая вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о семи новых случаях, вызванных коронавирусом заболеваний и восьми бессимптомных больных. С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс.

В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 10 тыс. 991. Еще один человек скончался. Всего за время пандемии умерло 260 пациентов с диагнозом COVID-19.

Индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 1,26%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. снижаются на 2,4%. Также дешевеют бумаги автомобильной Toyota Motor - на 1,9%.

Акции производителя электроники Sony теряют в цене 3,1%. Компания в четвертом финансовом квартале сократила операционную прибыль на 57% на фоне вспышки коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,76%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,34%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,5%.

Tencent отчиталась о превысившей ожидания прибыли в первом квартале благодаря хорошим показателям ее игрового бизнеса. Выручка в сегменте онлайн-игр подскочила на 31% в годовом выражении, до 37,3 млрд юаней. Общая выручка от игр для смартфонов составила 34,7 млрд юаней.

Между тем акции телекоммуникационной компании China Mobile и банка HSBC потеряли по 1,3%.

Кроме того, снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 1,9% и PetroChina - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 1,03%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 1,5%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК опустился на 1,16%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,1% и на 0,4%.

Также подешевели акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 3,4%, Beach Energy - на 5,4% и Woodside Petroleum - на 2,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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