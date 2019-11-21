Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 13:11

Токио. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на торгах в четверг на фоне опасений инвесторов, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Сомнения в отношении торговой сделки между США и Китаем усилились на фоне напряженной ситуации в Гонконге.

Глава МИД КНР Ван И выступил с критикой американского законопроекта "О правах человека и демократии в Гонконге", принятого Конгрессом США, и заявил, что Китай не позволит разрушить стабильность специального административного района Гонконг, сообщили в четверг западные СМИ.

В заявлении МИД КНР отмечается, что Ван И сказал бывшему главе Минобороны США Уильяму Коэну во время встречи в Пекине, что этот законопроект является "неприкрытым вмешательством во внутренние дела Китая" и Пекин не позволит подорвать принцип "одна страна, две системы".

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили документ, при этом в Белом доме не грозились применить право вето. В соответствии с законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, хотя и "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон.

Министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, ранее сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительные 15-процентные пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе, и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Котировки акций японского производителя чипов Tokyo Electron снизились на 3,4%. Бумаги Screen Holdings и SoftBank потеряли в цене 4,4% и 1,6% соответственно.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась на 1,6%, оказав наибольшее давление на гонконгский рынок. Также подешевели акции Wharf Real Estate (-3,5%), Sunny Optical (-4,2 %) и AIA Group (-1,4%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix снизились соответственно на 1,9% и 2,2%, австралийских Beach Energy и Westpac - на 1,7% и 2%.

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