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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 14:08 18.05.2018 - 14:08

Гонконг. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не продемонстрировали единой динамики, но завершили неделю ростом.

Ожидания инвесторов ухудшились после того, как американский президент Дональд Трамп на фоне торговых переговоров между КНР и США заявил, что Китай "очень избалован", и выразил сомнения в успехе визита китайской делегации в Вашингтон.

Повышение доходности 10-летних гособлигаций США до максимума с 2011 года также сдерживает интерес инвесторов к рынку акций. В пятницу доходность зафиксировалась около достигнутой накануне отметки - 3,11%.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% в пятницу, но снизился на 0,7% с начала недели.

Японский Nikkei 225 в пятницу вырос на 0,4%, как и более широкий индекс Topix. С начала недели Nikkei прибавил 0,8%, его ралли продолжается 8-ю неделю подряд.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1%. При этом Shenzhen Composite прибавил 0,3%.

Индийский Sensex опустился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Основной фондовый индекс Индонезии, ЦБ которой в четверг поднял процентную ставку впервые с 2014 года, опустился на 0,6%.

Инфляция в Японии в прошлом месяце замедлилась более ожиданий. Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (основной индикатор, отслеживаемый ЦБ) в апреле выросли на 0,7% в годовом выражении после подъема на 0,9% в марте. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,8%. Базовая инфляция замедлилась с 1,1% до 0,6% вместо прогнозировавшихся 0,7%.

Нефтегазовые компании являются лидерами роста на многих рынках АТР на фоне повышения цен на нефть до очередного максимума за 3,5 года. Так, японская Inpex прибавила 2,8%, китайская CNOOC - 3,4%.

Вместе с тем котировки бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP и второй по величине компании сектора Rio Tinto упали на 1,1% на торгах в Сиднее, железорудной Fortescue - на 0,8%.

Рост доходности US Treasuries подстегнул ралли японских страховых компаний, в том числе T&D Holdings прибавила 2,3%, Dai-ichi Life Holdings - 1,2%.

Ослабление иены положительно сказалось на акциях японских промышленных компаний и других экспортеров: роботостроительный концерн Fanuc увеличил капитализацию на 1,3%, SMC Corp. - на 4,2%.

В Шэньчжэне наиболее значительное снижение продемонстрировали фармкомпании, поставщики медицинского оборудования и услуг.

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