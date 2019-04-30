Токио. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник, инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за корпоративной отчетностью.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific (без учета Японии) с открытия рынка понизился на 0,4%.
Японские фондовые биржи во вторник закрыты в связи с празднованиями по случаю восшествия на престол принца Нарухито, который станет императором Японии 1 мая.
Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,5%, тогда как китайский Shanghai Composite прибавил 0,33%, Shenzhen Composite - 0,41%.
Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200, индийский S&P BSE Sensex упал на 0,5%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,2%.
Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле 2019 года опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в марте. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя.
Индекс PMI в сфере услуг и строительстве в апреле опустился с максимальных с сентября 54,8 пункта до 54,3 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 54,9 пункта.
Сводный индекс деловой активности понизился с 54 пунктов в марте, самого высокого уровня с июня 2018 года, до 53,4 пункта.
Также участники рынка следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые возобновятся на этой неделе в Пекине. Следующий раунд пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.
По словам министра финансов США Стивена Мнучина, который возглавляет американскую делегацию переговорщиков наравне с торговым представителем Робертом Лайтхайзером, по итогам этих двух раундов станет понятно, возможно заключение торгового соглашения между двумя странами или нет.
Акции Samsung Electronics дешевеют на 0,2% после того, как южнокорейский гигант отчитался о снижении прибыли в первом квартале на 57%.
Цена бумаг менее крупного производителя микрочипов SK Hynix опустилась на 0,9%.
Бумаги китайского производителя мяса WH Group дорожают на 6,9%, оператора казино Galaxy Entertainment - дешевеют на 2,8%.
Цена акций энергетических компаний снижается вслед за падением нефтяных котировок. Акции китайской CNOOC упали в цене на 3%, австралийских Woodside Petroleum и Santos - на 1,4% и 1,3% соответственно.
Капитализация тайваньского сборщика продукции Apple, компании Foxconn, опустилась на 0,3% в ожидании отчетности Apple, которая будет обнародована после закрытия рынка во вторник.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
йй ко пч