Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 13:39

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в среду на слабых статданных из США, повысивших опасения по поводу дальнейшего роста мировой экономики.

Как сообщалось, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

В среду стало известно, что розничные продажи в Гонконге в августе рухнули на 23% в стоимостном выражении, а в объемном выражении спад продаж составил 25,3%. Спад розничных продаж стал ожидаемым следствием массовых протестов, которые не утихают с июня. Первоначально выступления были направлены против предложений о поправках к закону.

Кроме того, Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила свой прогноз увеличения объема мировой торговли в 2019 году до 1,2% по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%, назвав эскалацию напряженности в торговых отношениях между Китаем и США основной причиной негативной динамики.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,5%, более широкий Topix - на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, индийский BSE Sensex - на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,35%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%.

Единственными азиатскими индексами, завершившими в плюсе сессию в среду, стали лаосский Laos Composite (+1,3%) и пакистанский Karachi 100 (+0,3%).

Рынки Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР до 7 октября включительно.

Акции японской финкомпании Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 0,5%, Sumitomo Mitsui - также на 0,5%, Japan Post Bank - на 0,8%.

Котировки бумаг автопроизводителей Toyota, Mazda и Honda опустились на 1,2%, 1,8% и 2,7% соответственно на данных о резком сокращении продаж их автомобилей в США в сентябре.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшилась на 3,1%, LG Electronics - на 0,3%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto снизилась на 1,6%, BHP - на 1,9%.

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