Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 13:32

Токио. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Японии, Австралии и Южной Кореи завершили торги во вторник в плюсе.

Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, причем китайские биржи не будут работать до 7 октября включительно, тогда как Гонконг откроется в среду.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,6%, более широкий индекс Topix - почти на 1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,5%.

Япония со вторника повысила налог на потребление до 10% с 8%, несмотря на опасения, что такой шаг спровоцирует существенное ухудшение ситуации в экономике страны. Японские власти заявили, что приняли достаточные меры для минимизации негативных последствий увеличения налога.

Предыдущие два повышения налога на потребление - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

Тем временем, японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале 2019 года опустился до минимального уровня более чем за шесть лет на фоне растущей напряженности в торговой сфере и замедления темпов экономического подъема в Китае и других азиатских странах.

Значение индикатора в июле-сентябре снизилось до 5 пунктов - минимума со второго квартала 2013 года - по сравнению с 7 пунктами в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии. Значение Танкан в минувшем квартале, однако, оказалось лучше ожиданий рынка: эксперты, опрошенные Quick, в среднем оценивали его в 2 пункта.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

"Ни США, ни Китай не хотят замедления экономического роста, поэтому в какой-то момент им придется достигнуть компромисса по вопросам торговли", - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust в Токио Айяко Сера.

В Японии среди лидеров роста во вторник акции SoftBank Group (+1,8%), Toyota (+0,4%) и Nintendo (+2,3%).

В Южной Корее подешевели бумаги LG Electronics (-1,3%) и Hyundai Motor (-1,1%).

Объем экспорта из Южной Кореи в сентябре снизился по итогам 10-го месяца подряд, свидетельствуют официальные данные. Показатель упал на 11,7% в годовом выражении - до $44,71 млрд, импорт сократился на 5,6%, до $38,74 млрд.

Потребительские цены в Южной Корее в сентябре снизились на 0,4% в годовом выражении. Дефляция отмечена в стране впервые с начала отслеживания этих данных в 1965 году.

Австралийский рынок вырос на фоне снижения ключевой ставки Резервным банком Австралии до нового рекордного минимума - 0,75% годовых. RBA уменьшил ставку уже в третий раз с июня, стремясь поддержать экономику страны и защитить ее от внешних рисков. В лидерах подъема во вторник акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, их стоимость выросла на 2%.

пк вч*

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