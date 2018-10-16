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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 12:50 16.10.2018 - 12:50

Токио. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в плюсе вслед за ростом котировок акций нефтяных компаний, исключением стал китайский рынок.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 1,25% и 0,74%.

Цена акций телекоммуникационной SoftBank Group выросла на 3,6% после падения на 7,3% по итогам предыдущих торгов на волне опасений, связанных с ухудшением отношений между США и Саудовской Аравией. Последняя является крупным инвестором фонда, основанного SoftBank.

Котировки бумаг нефтепроизводителя Inpex поднялись на 3,8%.

Кроме того, подорожали акции банков, включая Mitsubishi UFJ Financial Group (на 1,1%) и Mizuho Financial Group (0,7%).

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, выросла на 4%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,85%, Shenzhen Composite - 1,9%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,07%.

Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,3% в августе, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальные темпы повышения за последние семь месяцев.

Индекс CPI в сентябре повысился на 0,7% относительно предшествующего месяца, в августе темпы его роста были аналогичными. Увеличение индикатора как в годовом, так и в помесячном выражении совпало со средними прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре замедлился до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем ожидали подъема на 3,5%. За прошлый месяц индекс PPI увеличился на 0,6% после повышения на 0,4% в августе.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 0,5%.

В то же время подорожали акции представителей нефтяного сектора, включая CNOOC (+2,3%) и PetroChina (+0,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi во вторник не изменилось.

Цена акций Hyundai Motors поднялась на 2,6%.

Тем не менее, капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,85%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник прибавил 0,47% после падения до минимума за полгода днем ранее.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,7% и 1,6% соответственно.

Также выросла цена крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, Westpac Banking и National Australia Bank - на 0,6%, Australia & New Zealand Banking - на 0,5%.

Служба финансово-экономической информации

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