Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 13:37

Токио. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно увеличились по итогам торгов в среду после подъема американских индексов накануне из-за снижения опасений по поводу американо-китайского торгового конфликта.

Японские индексы Topix и Nikkei 225 повысились на 0,6%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 1,9% и 2,3% соответственно, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Южнокорейский Kospi увеличился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%. Индийский BSE Sensex снизился на 0,55%.

Индонезийский Jakarta Composite упал на 1,5%, до минимума за пять месяцев. Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса Индонезии в апреле 2019 года составил рекордные в истории страны $2,5 млрд.

Объем индонезийского экспорта в прошлом месяце рухнул на 13,1% в годовом выражении после снижения на 9,4% в марте. Падение экспорта объясняется тем, что цены на основные товары, поставляемые Индонезией, включая пальмовое масло и уголь, упали с начала года.

Позитивным фактором для мировых фондовых рынков стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Кроме того, президент отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта.

Во вторник в соцсети Twitter Трамп написал, что США заключат соглашение с Китаем, когда настанет подходящее время, и вновь подчеркнул свои дружеские отношения с Си Цзиньпином.

Также рынок отреагировал на китайские макроэкономические статданные, которые оказались хуже прогнозов, что повысило вероятность увеличения государственных стимулирующих мер.

Как сообщалось, темпы роста объемов промышленного производства в КНР в апреле составили 5,4% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 8,5% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 6,5%.

Тем временем розничные продажи выросли в апреле на 7,2% в годовом выражении, тогда как в марте повышение составляло 8,7%. Аналитики ожидали лишь незначительного замедления роста, до 8,6%.

Цена бумаг Nissan Motor упала на 6,5% после того, как накануне японский автопроизводитель отчитался о худшей за 11 лет прибыли по итогам прошлого финансового года и дал слабый прогноз на текущий фингод.

Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Co. рухнули на 7,8%. Ранее компания сообщила о снижении операционной прибыли в прошлом финансовом году на 15,2% и спрогнозировала значительный операционный убыток в текущем фингоду вследствие расходов, связанных со сделкой по покупке ирландской Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 0,9% капитализации, страховщик AIA Group - 2,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,2%, южнокорейского производителя электроники LG Electronics - выросла на 1,4%.

Акции китайского производителя мяса WH Group подскочили в цене на 5,1%, нефтедобывающей компании CNOOC - на 1,4%.

Котировки бумаг австралийских горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto поднялись на 1,9% и 2,2% соответственно, энергетической компании Beach Energy - на 3,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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