Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 13:05

Токио. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли во вторник вслед за подъемом американских фондовых индексов до новых рекордов на сигналах продвижения США и Китая в торговых переговорах.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил по итогам торгов на 1,8%, до максимального уровня с октября 2018 года, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

Росс выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса". При этом оно, по его словам, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, указали на замедление темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в октябре опустился до минимальных за восемь месяцев 51,1 пункта с сентябрьских 51,3 пункта.

В то же время сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в октябре увеличился до 52 пунктов с 51,9 пункта месяцем ранее.

Си Цзиньпин, выступавший во вторник на открытии выставки Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo), пообещал, что власти страны будут принимать дальнейшие шаги для постепенного увеличения открытости китайских рынков для иностранных инвестиций.

Тем временем, в Гонконге индекс деловой активности, рассчитываемый IHS Markit, рухнул до рекордно низкого уровня - 39,3 пункта с 41,5 пункта месяцем ранее. Темпы снижения показателя были максимальными с начала отслеживания этих данных 21 год назад.

Среди других статданных: ВВП Индонезии в третьем квартале увеличился на 5,02% в годовом выражении по сравнению с 5,05% во втором квартале и 5,07% в первом квартале текущего года.

Акции японской SoftBank Group подскочили по итогам торгов на 2,4%, нефтекомпании Inpex - на 6,1%, Honda - на 2,3%, Sony - на 1,1%.

Цена акций Nippon Telegraph & Telephone Corp. подорожали на 3,7%. Ее материнская компания - NTT Docomo Inc. - объявила о сплите акций Nippon Telegraph & Telephone 1:2, причем сплит проводится во второй раз с начала 2015 года.

В Гонконге подорожали бумаги Sunny Optical (+0,9%) и AAC Technologies (+2,4%), в Австралии акции Beach Energy выросли в цене на 1,3%, Westpac Banking подешевели на 2,6%.

Австралийский Центробанк сохранил неизменной ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75% годовых по итогам заседания во вторник, отметив, что "сохранение низкой ставки в течение длительного периода времени, вероятно, потребуется для достижения полной занятости и целевого показателя инфляции".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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