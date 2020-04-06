Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 13:28

Токио. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов вырос на 4,24%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Corp. поднялись на 6,2%. Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 7,6%, Sony - на 4,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,21%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на торгах в Гонконге на 1,3%, AAC Technologies Holdings - на 4,9%. Кроме того, стоимость банка HSBC Holdings повысилась на 2,8%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 3,85%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 3,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 4,6%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавили в цене 2,9% и 5,5% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил торги максимальным ростом за последние три недели - 4,3%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 4,8% и 1,6%. Котировки Commonwealth Bank of Australia поднялись на 3,9%, National Australia Bank - на 5,4%.

Данные свидетельствуют о снижении количества новых летальных случаев среди инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке, Испании и Италии, отмечает MarketWatch.

"Сотни людей ежедневно умирают из-за пандемии, но их количество меньше, чем в предыдущие дни. Это дает рынкам надежду на то, что ограничительные меры начинают давать результат", - отметил аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант в воскресенье сообщил, что прирост числа случаев инфицирования в стране сократился с 25-30% до примерно 5% в день. По мнению главного санитарного врача Австралии Брендана Мерфи, стране удастся избежать масштабов распространения заболевания, зафиксированных в Италии и США.

Между тем доверие японских потребителей к экономике страны в марте упало до 30,9 пункта по сравнению с 38,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют официальные данные. Это минимальный показатель за 11 лет - с марта 2009 года, сообщает Trading Economics.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой COVID-19, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственного чиновника. Газета Yomiuri, в свою очередь, уточнила, что Абэ объявит чрезвычайную ситуацию уже во вторник, а о своих планах сообщит в понедельник. В частности, такое решение наделит местные власти полномочиями давать указания населению оставаться дома, а также отдавать приказы о закрытии школ и других объектов.

Министр финансов Сингапура Хен Сви Кит в понедельник объявил о принятии третьего пакета мер стимулирования экономики в условиях вспышки коронавируса объемом 5,1 млрд сингапурских долларов ($3,6 млрд), пишет CNBC. Новые меры направлены на сглаживание последствий введения мер социального дистанцирования, объявленных на прошлой неделе. Общий объем мер поддержки экономики Сингапура составит 59,9 млрд сингапурских долларов.

Тем временем Китай обогнал США в этом году и стал самой привлекательной площадкой для первичного и вторичного размещения акций впервые с 2016 года. В январе-марте на биржах Шанхая и Шэньчжэня компании провели 50 IPO и SPO на общую сумму свыше $11 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. В то же время на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq состоялись 37 размещений объемом $10,5 млрд.

мй ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!