Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 12:00

Токио. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Японии, Гонконга и Китая в основном выросли в понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР.

Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55%, говорится в сообщении НБК.

Китайский Центробанк влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник.

В субботу НБК опубликовал квартальный доклад, в котором предупредил о рисках для экономики, обусловленных, в частности, ослаблением темпов роста инвестиций и ухудшением ситуации в производственном секторе.

Китайский ЦБ подчеркнул, что риски увеличились по сравнению с августом, когда был опубликован предыдущий отчет. Ключевым иском для глобальной экономики остаются торговые конфликты, считают в китайском ЦБ, подчеркивая, что неопределенность сохраняется, несмотря на сигналы ослабления напряженности в отношениях США и КНР.

В центре внимания фондовых рынков остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

"Рынок по-прежнему фокусируется на переговорах США и Китая, а также ситуации в Гонконге", - говорит аналитик CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян Янь.

"Гонконгская экономика на грани рецессии, поскольку массовые протесты негативно сказываются на розничной торговле, сфере услуг, туризме, авиаперелетах и образовании, - цитирует эксперта MarketWatch. - Все это нанесло огромный репутационный ущерб Гонконгу как одному из наиболее важных финансовых центров Азии".

Власти Гонконга в минувшую пятницу резко ухудшили прогноз динамики ВВП на 2019 год в связи с продолжающимися массовыми протестами. Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3% - это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти ожидали, что годовой рост ВВП составит 0-1%.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня, и противостояние обостряется. На фоне протестов в городе уже несколько дней не работают детские сады и школы.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, подорожали по итогам торгов на 1,2% на информации о его слиянии с популярным мессенджером Line. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, подешевели на 0,3%. Стоимость Line подскочила на 2,2%.

По условиям сделки SoftBank Corp., телекоммуникационное подразделение японской корпорации SoftBank Group Corp., а также южнокорейская Naver Corp., владеющая 72,6% Line, создадут СП в равных долях, которое будет контролировать холдинговую компанию, объединяющую операции Z Holdings и Line.

В Гонконге подорожали акции Geely Automobile (+4,5%), Wharf Real Estate (+2,7%) и AIA Group (+2%).

Стоимость бумаг южнокорейской LG Electronics выросла на 1,4%, австралийского банка Westpac - снизилась на 0,7%.

Служба финансово-экономической информации

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