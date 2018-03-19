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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 7:25 19.03.2018 - 07:25

Токио. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific снижается на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 опускается в ходе торгов 0,9%, более широкий Topix - 1%.

Гонконгский индикатор Hang Seng увеличивается на 0,15%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,17%, индийский BSE Sensex опускается на 0,25%.

Главным событием для рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.

Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него на этом посту.

Акции гонконгского застройщика Guangzhou R&F Properties дорожают на 3,2% на новости, что прибыль компании выросла в три раза в 2017 году, до 21,19 млрд юаней ($3,3 млрд), благодаря активным продажам недвижимости и увеличению рентабельности.

Капитализация China Resources Power увеличивается на 1,6%, несмотря на то, что генерирующая компания сообщила о падении годовой прибыли на 40%, до 4,62 млрд гонконгских долларов ($589 млн), из-за роста цен на уголь.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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