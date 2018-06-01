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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 8:25 01.06.2018 - 08:25

Токио. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу, участники рынка оценивают возможные последствия от введения новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,03%, более широкий Topix - на 0,27%.

Гонконгский индикатор Hang Seng снизился на 0,18%, китайский Shanghai Composite - на 0,83%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,36%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%.

Министр торговли США Уилбур Росс в четверг сообщил, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Новые пошлины вступили в силу в полночь 1 июня.

Ранее аналогичные меры были введены в отношении импорта стали и алюминия из стран Азии.

"ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут вразрез с нормами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. ЕС намерен обжаловать действия властей США во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести ответные меры.

О своих планах ответить взаимными санкциями сообщили также власти Канады и Мексики.

"Торговые войны плохо влияют на мировую экономику, и инвесторы негативно реагируют на геополитические риски, - говорит аналитик Asiasec Equities Мэнни Круз. - В Азии полно компаний с привлекательными котировками, и их рост ограничивается только настроениями инвесторов".

Также в пятницу состоялось включение акций порядка 230 китайских компаний в индекс MSCI Emerging Markets. При этом эксперты отмечают, что их котировки подскочили еще вчера, перед включением, и теперь не демонстрируют впечатляющей динамики.

Кроме того, в пятницу стало известно, что индикатор активности в сфере промпроизводства Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в мае остался на уровне 51,1 пункта. Обнародованный ранее официальный PMI вырос в прошлом месяце до максимальных с октября 2017 года 51,9 пункта.

Акции китайского страховщика AIA Group дешевеют в ходе торгов на 1,25%, бумаги оператора казино Sands China - на 4%.

Цена бумаг индийского банка ICICI подскочила на 2,9% на сообщениях СМИ о том, что CEO банка Чанда Кочхар отправлена в бессрочный отпуск.

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