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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 12:52 24.10.2018 - 12:52

Токио. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), повышавшиеся в ходе торгов в среду, перешли к снижению и завершили сессию в минусе.

Негативная динамика индексов объясняется снижением аппетита к риску на фоне сохраняющихся опасений по поводу торговых войн США и Китая, а также итальянского бюджета, который вызвал недовольство властей ЕС.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%. Индикатор вплотную приблизился к "медвежьему" тренду, опустившись почти на 20% с пикового значения, достигнутого в январе.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились соответственно на 0,37% и 0,08%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,5%, Shenzhen Composite потерял 0,24%, а гонконгский Hang Seng опустился на 0,38%.

Снижение южнокорейского Kospi составило 0,4%, индонезийского Jakarta Composite - 1,5%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,36%.

Цена акций китайского банка China Construction Bank выросла на 0,3%. Накануне банк отчитался о результатах за третий квартал, продемонстрировав рост прибыли на 6,6% в годовом выражении, до 67,1 млрд юаней ($9,7 млрд), что в целом совпало с прогнозами рынка.

Бумаги японского производителя средств для ухода за кожей Ci:z Holdings подскочили на 18%. Накануне Johnson & Johnson объявил о планах выкупить все не принадлежащие ему акции компании по цене 5,9 тыс. иен, что на 55% превышает котировки на закрытие торгов во вторник.

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, повысилась на 2,2%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - упала на 3,5%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 3,8% и 0,5% капитализации соответственно из-за обвала цен на нефть во вторник до минимума с начала сентября.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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