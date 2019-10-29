Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 13:07

Токио. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики во вторник, несмотря на позитивные сигналы о ходе американо-китайских торговых переговоров.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,47%, более широкий Topix - на 0,86%. По итогам торгов Topix обновил максимум за 11 месяцев.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,39%, китайский Shanghai Composite - на 0,87%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,04%.

Индийский BSE Sensex подскочил на 1,48%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 - менее чем на 0,1%.

"Настроение участников рынка явно улучшается, - говорит эксперт CLSA Securities Japan Такео Камаи. - Главным фактором риска остаются торговые отношения между США и Китаем, однако в них наметился небольшой прогресс. Кроме того, ожидания от прибылей компаний находятся на довольно низком уровне, и инвесторы уже смотрят за горизонт текущего фингода".

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Позднее Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

"В последнее время неопределенность вокруг Brexit и американо-китайского соглашения несколько снизилась, а смягчение ДКП со стороны ведущих центробанков мира оказало поддержку рынку, - отметила стратег Manulife Investment Management Сью Трин. - Опасность в том, что цена активов вырастет, а активность в реальной экономике - нет".

Ценные бумаги крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. подешевели на 1% несмотря на то, что компания отчиталась о квартальной прибыли в размере 138,6 млрд иен ($1,3 млрд), что является лучшим результатом за 17 лет.

Акции японского автопроизводителя Mazda Motor подорожали на 2,3%, Toyota - на 0,8%, сталелитейной компании Kobe Steel - на 2,7%.

Цена бумаг Canon Inc. снизилась на 0,8% после того, как ведущий мировой производитель фотоаппаратов накануне сообщил о падении чистой прибыли на 43% в третьем квартале текущего года из-за снижения продаж в ряде подразделений.

Котировки акций китайского производителя продуктов питания WH Group подскочили на 5,75%, тогда как бумаги банка HSBC в Гонконге подешевели на 1,3%, интернет-гиганта Tencent - на 1,55%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics уменьшилась на 0,4%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto выросла на 1,2%, BHP - на 1%.

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