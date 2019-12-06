Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 12:20

Токио. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу после подтверждения Китаем, что торговые переговоры с США продолжаются, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

"Основной сценарий, предполагающий заключение промежуточной сделки, не сбрасывается инвесторами со счетов", - отмечает аналитик Daiwa Securities Group Inc. Хидеюки Исигуро.

"Однако не совсем ясно, будет ли отсрочено введение Вашингтоном нового раунда пошлин, запланированное на 15 декабря", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) в пятницу влил 300 млрд юаней ($42,6 млрд) в банковскую систему посредством среднесрочного механизма кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF), чтобы поддержать достаточный объем ликвидности.

В ноябре НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках этой программы, до 3,25% с 3,3%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях ослабления темпов экономического подъема.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 16:30 мск. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии в пятницу подорожали акции машиностроительных компаний: стоимость бумаг Komatsu поднялась на 2,1%, Kubota - на 0,6%, Makita - на 1,8%. В то же время подешевели акции ритейлеров: Seven & i - на 0,6%, Welcia - на 0,9%.

В Гонконге лидерами роста стали бумаги Galaxy Entertainment (+2,3%) и Tencent (+1,7%), в Австралии - Beach Energy (+3,8%).

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics поднялась на 1,8%. По данным СМИ, компания готовит радикальное изменение концепции камер для своих новых флагманов, которые будут представлены в следующем году.

пк ко ав*

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