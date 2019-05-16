Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 8:17

Токио. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, трейдеры оценивают новые сигналы, касающиеся отношений США с их основными торговыми партнерами.

Акции производителей электроники падают после подписания американским президентом Дональдом Трампом указа, позволяющего его администрации блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к рынку США.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI упал на 1,3%.

Указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", подписанный Трампом, предусматривает создание процедуры, которая позволит министерству торговли США проверять все сделки с участием компаний, которые могут представлять угрозу для страны.

Минторг уже заявил, что может внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в список компаний, деятельность которой противоречит национальным интересам США. Это приведет к тому, что американские компании должны будут получать специальные лицензии для поставки Huawei технологий и полупроводников, необходимых компании для производства ее оборудования.

Запрет также коснется другой китайской компании - ZTE Corp., ее акции теряют в цене 4,4% на торгах в Гонконге.

Бумаги японских производителей электронных компонентов и полупроводникового оборудования также дешевеют: стоимость акций Taiyo Yuden упала на 10%, Advantest - на 8,6%, Murata - на 6,3%, TDK - на 6,2%.

Капитализация южнокорейской Samsung Electronics снизилась на 2,6%.

Котировки акций Toyota и Honda упали соответственно 1,3% и 0,9%, Hyundai и Kia Motors - выросли на 0,8% и 2%.

Накануне СМИ сообщили о том, что Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. В феврале он пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая.

Источник агентства Bloomberg сообщил в среду, что в ходе заседания членов администрации президента в Белом доме было принято решение отложить введение пошлин на поставки в США европейских автомобилей на срок до 180 дней. Об этом решении может быть официально объявлено до конца текущей недели, отметил источник.

Сообщения СМИ были позитивно восприняты рынком, поскольку ослабили опасения трейдеров, связанные с эскалацией торговых конфликтов, пишет MarketWatch.

Министр финансов США Стивен Мнучин также сообщил в среду, что надеется отправиться в Пекин "в ближайшем будущем" для продолжения торговых переговоров с КНР.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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