Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 12:38 22.05.2018 - 12:38

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник разнонаправленным движением.

Японский индекс Nikkei 225 опустился к закрытию сессии на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%, Shenzhen Composite - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Рынки Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздником (День рождения Будды).

"Сейчас нет свежих стимулов для покупки акций, - отмечает аналитик Toyo Securities Co. в Токио Рюта Отсука. - В рынок уже заложено "торговое перемирие" между США и Китаем, а также корпоративные прибыли".

Котировки акций японских банков и страховых компаний упали по итогам торгов. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 0,2%, MS&AD Insurance Group - на 2,8%.

Бумаги Sony Corp. потеряли в цене почти 2% на информации о том, что компания покупает долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing за $2,3 млрд.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший во вторник в парламенте, заявил, что центробанк сохранит текущую политику монетарного стимулирования, однако намерен принимать во внимание ее побочные факторы, в том числе последствия для фининститутов.

Лидерами снижения в Китае стали акции девелоперов, поскольку власти страны в минувшие выходные подтвердили свое намерение придерживаться строгих мер контроля рынка недвижимости.

Стоимость бумаг Future Land Holdings упала на 4,8%, Poly Real Estate - на 4%.

Акции компаний, выпускающих продукцию для детей, подорожали на информации о намерении властей КНР полностью отменить ограничения на количество детей в семье.

По данным источников Bloomberg, Госсовет КНР оценивает исследование о потенциальных последствиях отмены всех ограничений на рождаемость и готовит изменение политики, которое коснется всех регионов страны.

Цена бумаг китайского производителя детского питания Shanghai Aiyingshi взлетела во вторник почти на 10%, производителей игрушек Goldlok Toys и Rastar Group - на 2,4% и 3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line