Азиатские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник
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Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник разнонаправленным движением.
Японский индекс Nikkei 225 опустился к закрытию сессии на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%, Shenzhen Composite - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.
Рынки Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздником (День рождения Будды).
"Сейчас нет свежих стимулов для покупки акций, - отмечает аналитик Toyo Securities Co. в Токио Рюта Отсука. - В рынок уже заложено "торговое перемирие" между США и Китаем, а также корпоративные прибыли".
Котировки акций японских банков и страховых компаний упали по итогам торгов. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 0,2%, MS&AD Insurance Group - на 2,8%.
Бумаги Sony Corp. потеряли в цене почти 2% на информации о том, что компания покупает долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing за $2,3 млрд.
Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший во вторник в парламенте, заявил, что центробанк сохранит текущую политику монетарного стимулирования, однако намерен принимать во внимание ее побочные факторы, в том числе последствия для фининститутов.
Лидерами снижения в Китае стали акции девелоперов, поскольку власти страны в минувшие выходные подтвердили свое намерение придерживаться строгих мер контроля рынка недвижимости.
Стоимость бумаг Future Land Holdings упала на 4,8%, Poly Real Estate - на 4%.
Акции компаний, выпускающих продукцию для детей, подорожали на информации о намерении властей КНР полностью отменить ограничения на количество детей в семье.
По данным источников Bloomberg, Госсовет КНР оценивает исследование о потенциальных последствиях отмены всех ограничений на рождаемость и готовит изменение политики, которое коснется всех регионов страны.
Цена бумаг китайского производителя детского питания Shanghai Aiyingshi взлетела во вторник почти на 10%, производителей игрушек Goldlok Toys и Rastar Group - на 2,4% и 3%.
Служба финансово-экономической информации
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пк мв
Интерфакс