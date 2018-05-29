Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 8:01 29.05.2018 - 08:01

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник на геополитических рисках, при этом японский рынок акций опускается седьмую сессию подряд.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился в ходе торгов на 0,9%, более широкий Topix - на 0,7%.

Гонконгский индикатор Hang Seng снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - также на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос менее чем на 0,1%, как и индийский BSE Sensex.

Во вторник многие биржи Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Таиланд и Индонезию, закрыты в связи с государственными праздниками.

Как стало известно в понедельник, президент Италии Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

Президент объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

"На настроение рынка влияет международная политическая неопределенность, - говорит глава отдела исследований в PCCI Securities Brokers Corp. Джеймс Лаго. - Кроме того, наблюдается корректировка инвестиционных портфелей в преддверии изменений в расчете индекса MSCI в конце месяца".

Также инвесторы оценивают статданные из Японии, где безработица в апреле осталась на уровне 2,5%, близком к минимальному с 1993 года.

Акции австралийской горнодобывающей компании Galaxy Resources подскочили в цене на 15%, рекордными темпами за полтора года, на новости о продаже ряда активов в Аргентине южнокорейской сталелитейной компании Posco за $280 млн.

Цена бумаг индийского промышленного и инжинирингового концерна Larsen & Toubro Ltd повысилась на 2,4% благодаря сильной отчетности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line