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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 7:10 14.03.2018 - 07:10

Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Практически все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду на опасениях, что перестановки в правительстве США приведут к ухудшению отношений страны с торговыми партнерами.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific опускается на 0,6%.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,9%, более широкий Topix - 0,4%.

Гонконгский индикатор Hang Seng уменьшается на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, индийский BSE Sensex - на 0,5%.

Как сообщалось накануне, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе Центрального разведывательного управления впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

"Если чехарда в правительстве продолжится, рано или поздно участники рынка от этого устанут, - говорит старший стратег Evercore ISI Терри Хайнс. - Трампу и его администрации придется потрудиться, чтобы успокоить рынок".

Аналитики опасаются, что новый глава Госдепа займет более жесткую позицию по вопросам международной торговли, чем его предшественник. В частности, повысились опасения по поводу нового витка торговых войн.

Также инвесторы оценивают статданные из Китая.

Как сообщалось, рост промышленного производства в Китае в январе-феврале неожиданно ускорился до 7,2% в годовом выражении с 6,6% в декабре, хотя в среднем ожидалось снижение темпов роста показателя до 6,2%.

Розничные продажи увеличились за два прошлых месяца на 9,7% по сравнению с январем-февралем 2017 года после декабрьского роста на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали чуть менее значительное замедление - до 9,8%.

Статуправление КНР рассчитывает показатель сразу за два первых месяца, чтобы избежать волатильности, вызванной празднованием Нового года по лунному календарю.

Акции азиатских производителей микрочипов Renesas Electronics и Rohm подешевели на 3,6% и 1,8% соответственно на новости, что Д.Трамп заблокировал слияние между компаниями Broadcom и Qualcomm из соображений национальной безопасности. Сделка стоимостью более $100 млрд могла стать одной из крупнейших в отрасли.

Цен бумаг Toyota Motors опускается на 0,3%. Крупнейшая производственная компания Японии сообщила об увеличении зарплат работников на 3,3% в 2018 году. В прошлом году зарплаты сотрудников компании выросли на 3%, в 2016 году - на 2,4%.

Капитализация авиакомпании Cathay Pacific увеличилась на 0,4%. Компания сообщила о сокращении убытка в прошлом году до 1,26 млрд гонконгских долларов ($161 млн), что оказалось лучше прогнозов рынка, ожидавших убытка в 2,26 млрд гонконгских долларов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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