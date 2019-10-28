Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 7:09

Токио. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник на оптимизме относительно хода торговых переговоров США и Китая.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний, включая Apple и Facebook.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ, и, по словам Лайтхайзера, намерены продолжить их в скором времени.

Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Статданные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в сентябре 2019 года снизилась на 5,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне продолжающегося ослабления глобального спроса и торгового спора с США.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн) в прошлом месяце составила 575,58 млрд юаней. В августе показатель снизился на 2%.

"Мы наблюдаем довольно спокойный старт недели, богатой важными событиями", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на довольно мрачные прогнозы, звучавшие в последнее время, сейчас мы видим некоторое улучшение аппетита к риску, поскольку даже мини-сделка США и Китая одновременно с устранением риска no-deal Brexit, может спровоцировать решительное изменение настроя рынка", - цитирует эксперта MarketWatch.

В минувшую пятницу СМИ сообщили, что все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

В Японии лидерами роста на торгах в понедельник являются бумаги производителя промышленных роботов Fanuc (+2%), а также Honda (+1%) и Sony (+0,7%).

В Гонконге дорожают акции автопроизводителя Geely (+4,4%), а также страховой компании AIA Group (+4,1%) и Sunny Optical (+1%)/

Акции южнокорейского автопроизводителя Kia Motors подешевели на 1,4%, горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto - подорожали соответственно на 1,1% и 0,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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