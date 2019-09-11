Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 8:52

Токио. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, однако китайский рынок акций торгуется в минусе.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1%, более широкий Topix - на 1,6%.

Южнокорейский Kospi индикатор растет на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,5%.

Между тем китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,6%. Помимо Китая, в "красной зоне" торгуется индекс Индонезии (снижение чуть менее 0,1%). Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,7%.

Внимание рынка постепенно переходит к заседаниям центробанков мира. В четверг состоится встреча руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которой большинство аналитиков ожидают снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер, хотя в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

Другой ожидаемой мерой может стать введение многоуровневой системы применения ставки. Для поддержки банков еврозоны ЦБ может освободить от минусовой ставки банковские депозиты в пределах определенной квоты - такая система действует во многих других странах, где ставка по депозитам находится на уровне ниже нуля.

Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

"Отставка понижает уровень геополитических рисков, особенно связанных с Сирией, Венесуэлой и Ираном, и открывает путь к более дружественным переговорам с Северной Кореей", - полагает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннз.

Тем временем во вторник стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года. При этом в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

Акции японского автопроизводителя Honda дорожают на 3,7%, производителя электроники Sony Corp. - на 1,3%, нефтедобывающей компании Inpex - на 5%.

Между тем цена бумаг производителя видеоигр и приставок Nintendo опускается на 1,3% после того, как накануне Apple анонсировала собственный сервис видеоигр.

Капитализация банка HSBC на торгах в Гонконге поднимается на 2,7%, девелопера New World Development - на 3,3%, фармкомпании CSPC Pharmаceutical - уменьшается на 1,6%.

Котировки акций гонконгского южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix падают на 1,3%, поставщика компонентов для продукции Apple Largan Precision - растут на 3,3%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 2,3%, банка Westpac - на 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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