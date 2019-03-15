Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 7:13

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу на информации о том, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку.

Это решение является частью более широкого закона об инвестициях, который, как полагают в КНР, станет ответом на жалобы США, Европы и других стран, считающих, что китайские законы направлены против иностранных компаний, несмотря на транслируемую Пекином приверженность справедливой конкуренции.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, японский Nikkei 225 на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китаю необходимы "сильные меры", которые могли бы нивелировать понижательное давление на экономический рост. По его словам, Пекин намерен проводить реформы с целью увеличения ориентации на рынки вместо того, чтобы полагаться на увеличение кредитования и государственные расходы.

Власти КНР будут сокращать налоги и принимать шаги по увеличению жизнеспособности рынков, сказал Ли Кэцян в ходе телевизионного выступления.

Он также выразил уверенность в том, что Пекин сможет добиться целевого показателя роста ВВП на уровне 6-6,5% в этом году.

Неясно, будут ли принятые Китаем меры способствовать быстрому продвижению переговоров с КНР, пишет MarketWatch.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится. Встреча произойдет не ранее апреля, если вообще произойдет, отметил один из источников.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее на этой неделе, что председатель КНР Си Цзиньпин "боится" проводить переговоры с Д.Трампом, опасаясь отказа американского президента от соглашения в последнюю минуту.

Си Цзиньпин настаивает на том, что его встреча с Д.Трампом должна быть церемонией подписания соглашения, а не переговорной сессией.

Акции китайских промышленных компаний и страховщиков дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг Ping An Insurance подскочила на 1,5%, Shanghai Greencourt Investment - взлетела на 10%.

Капитализация Tokyo Electron выросла на 2,9%, Nintendo - на 2,6%, Mitsubishi Motors - на 0,7%.

В Гонконге дорожают акции Sunny Optical (+5,2%) и Galaxy Entertainment (+1,5%).

Акции производителей полупроводников SK Hynix и Taiwan Semiconductor подорожали соответственно на 1,5% и 1,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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