Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 8:04

Токио. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в ходе торгов в понедельник на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:14 МСК вырос на 2,73%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Corp. поднялись на 4,8%. Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 5,5%, Sony - на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию торгов снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng к 08:21 МСК вырос на 1,22%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 0,9%, AAC Technologies Holdings - на 3,1%. Кроме того, стоимость банка HSBC Holdings растет на 1,9%.

Южнокорейский KOSPI к 08:35 МСК прибавил 3,07%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,6%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,3% и 2,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:35 МСК поднялся на 4,1%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 3,9% и на 2%. Котировки Commonwealth Bank of Australia поднялись на 3,9%, National Australia Bank - на 4,5%.

Данные свидетельствуют о снижении количества новых летальных случаев среди инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке, Испании и Италии, отмечает MarketWatch.

"Сотни людей ежедневно умирают из-за пандемии, но их количество меньше, чем в предыдущие дни. Это дает рынкам надежду на то, что ограничительные меры начинают давать результат", - отметил аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой COVID-19, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственного чиновника. Газета Yomiuri, в свою очередь, уточнила, что Абэ объявит чрезвычайную ситуацию уже во вторник, а о своих планах сообщит в понедельник. В частности, данное решение наделит местные власти полномочиями давать указания населению оставаться дома, а также отдавать приказы о закрытии школ и других объектов.

Тем временем власти Таиланда могут увеличить время комендантского часа, введенного в прошлую пятницу в связи с эпидемией, сообщают СМИ страны. В настоящий момент комендантский час действует с 22:00 до 04:00.

Южнокорейские власти призвали граждан страны не выходить из дома и соблюдать социальное дистанцирование до 19 апреля, несмотря на замедление распространения коронавируса в стране, сообщили в субботу местные СМИ.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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