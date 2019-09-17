Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 8:37

Токио. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют снижение во вторник после того, как американские индексы завершили в минусе торги накануне на эскалации геополитических рисков.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился менее чем на 0,1%, более широкий Topix вырос на 0,15%. В понедельник японские биржи были закрыты в связи с праздником.

Китайский Shanghai Composite снизился на 1,6%, Shenzhen Composite - на 2,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,4%.

Южнокорейский Kospi индикатор теряет 0,1%, индийский BSE Sensex - 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

В минувшую субботу беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

На этой новости цены на нефть подскочили почти на 15% в понедельник. Во вторник цена бумаг японской нефтедобывающей компании Inpex растет на 9,4%, австралийской Woodside Petroleum - на 1,9%.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

"Спокойный тон заявления Саудовской Аравии говорит о том, что ситуация под контролем", - отмечает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннз.

Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

Кроме того, внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы и экономисты полагают, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Акции японской интернет-компании Rakuten дорожают на 6%, оператора связи SoftBank - дешевеют на 3%.

Цена бумаг китайского автопроизводителя Geely Automotive опускается на 3,1%, девелопера Hang Lung Property - на 2,4%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники LG Electronics снижается на 1,7%, тайваньской Foxconn - также на 1,7%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto уменьшается на 1,8%, BHP - на 1,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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