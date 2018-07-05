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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:58 05.07.2018 - 12:58

Токио. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг на ожиданиях скорого вступления в силу пошлин на импорт китайских товаров в США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,78%, более широкий Topix - на 1,01%.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,21%, китайский Shanghai Composite - на 0,91%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,52%.

Основным фактором для инвесторов остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. В частности, пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

"Это знак того, что Китай не хочет эскалации торгового конфликта, - говорит аналитик IG Asia Pte Цзиньги Пан. - Рынок в целом ожидает введения американских пошлин, и тогда Китай окажется между молотом и наковальней".

Акции китайского банка ICBC выросли на 1,35%, Acricultural Bank of China - на 1,2%, Bank of China - на 1,1%. Бумаги страховщика AIA Group подешевели на 0,4%.

Тем временем капитализация CK Hutchison Holdings выросла на 2,5%. Ранее компания достигла соглашения о приобретении 50% в совместном итальянском бизнесе Wind Tre у компании VEON за 2,45 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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