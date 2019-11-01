Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 12:25

Токио. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу, исключением стала Япония.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказали позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Подындекс новых экспортных заказов поднялся до максимума с февраля прошлого года, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, отмечает экономист CEBM Group Чжэншэн Чжун. Это, по мнению эксперта, связано с недавним отказом США от нового раунда пошлин на более 400 видов товаров китайского экспорта.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост безработицы в стране в сентябре до максимальных с мая 2,4% по сравнению с 2,2% месяцем ранее. Другой индикатор японского рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 157 открытых вакансий против 159 вакансий в августе.

Тем временем, в Южной Корее объем экспорта в октябре снизился по итогам 11-го месяца подряд, причем падение усилилось по сравнению с предыдущим месяцем на фоне сохраняющейся напряженности в мировой торговле.

Объем экспорта рухнул на 14,7% в годовом выражении - до $46,78 млрд, свидетельствуют официальные данные, обнародованные в пятницу. Месяцем ранее снижение составило 11,7%.

Импорт сократился на 14,6% - до $41,39 млрд, падение усилилось по сравнению с сентябрьскими 5,6%. Профицит баланса внешней торговли Южной Кореи в прошлом месяце составил $5,39 млрд.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти КНР сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Снижению японского рынка в пятницу способствовало падение котировок акций ритейлера Rakuten (-1,4%) и нефтекомпании Inpex (-2,5%).

В то же время бумаги Nintendo подорожали на 7,5% благодаря данным о высоких продажах новой игровой консоли Switch Lite. В период с начала продаж консоли 20 сентября и концом третьего квартала Nintendo продала 1,95 млн Switch Lite.

В Гонконге выросли котировки акций Sunny Optical (+2,1%), девелопера Country Garden (+2%) и страховых компаний Ping An Insurance (+1,1%) и AIA Group (+1,3%).

Котировки бумаг чипмейкеров SK Hynix и Foxconn выросли соответственно на 1,3% и 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!