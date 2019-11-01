Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 7:11

Токио. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу, исключением является Япония.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Подындекс новых экспортных заказов поднялся до максимума с февраля прошлого года, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, отмечает экономист CEBM Group Чжэншэн Чжун. Это, по мнению эксперта, связано с недавним отказом США от нового раунда пошлин на более 400 видов товаров китайского экспорта.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост безработицы в стране в сентябре до максимальных с мая 2,4% по сравнению с 2,2% месяцем ранее. Другой индикатор японского рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 157 открытых вакансий против 159 вакансий в августе.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти КНР сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Снижению японского рынка в пятницу способствует падение котировок акций ритейлера Rakuten (-1,4%) и нефтекомпании Inpex (-2,5%).

В то же время бумаги Nintendo подорожали на 6,9% благодаря данным о высоких продажах новой игровой консоли Switch Lite. В период с начала продаж консоли 20 сентября и концом третьего квартала Nintendo продала 1,95 млн Switch Lite.

В Гонконге дорожают акции Sunny Optical (+2,1%), девелопера Country Garden (+2,8%) и страховой компании Ping An Insurance (+1,5%).

Котировки бумаг чипмейкеров SK Hynix и Foxconn выросли соответственно на 1% и 3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!