Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 14:49

Токио. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам торгов в среду, исключением стал японский рынок.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и оценивать ответные меры властей.

Как сообщалось, со среды возобновилось транспортное сообщение с административным центром китайской провинции Хубэй городом Уханем, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19.

Запрет на въезд и выезд всех видов транспорта был введен 76 суток назад после того, как инфекция стала распространяться сначала в масштабах провинции, а затем по стране. Он был снят решением правительства страны после того, как в Ухане и Хубэе число вновь подтвержденных случаев заболевания и смертности было сведено практически к нулю.

В то же время, председатель Государственного комитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй предупредил, что снятие блокады не означает полной победы над инфекцией.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

По состоянию на утро среды, в мире насчитывалось 1 млн 412 тыс. 620 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 81 тыс. 566 человек, поправились более 290 тыс., сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 67 тыс. 210 человек, скончавшихся - на 7 тыс. 252.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией, в мире больны 1 млн 430 тыс. 453 человека, число летальных исходов составляет 82 тыс. 133.

Тем временем власти Австралии и США объединяют усилия для помощи странам АТР в борьбе с пандемией COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнули в ходе состоявшейся в среду телефонной беседы, что в нынешней ситуации сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом имеет большое значение.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Моррисон подчеркнули важность американо-австралийской и международной координации для сдерживания пандемии COVID-19 и устранения риска для здоровья населения, вызванного этой вспышкой", - говорится в сообщении госдепартамента о разговоре политиков.

В нем отмечается, что стороны также "обсудили важность решительного международного реагирования на вспышку болезни в регионе, в том числе в Юго-Восточной Азии".

Председатель Австралийского управления пруденциального регулирования (APRA) Уэйн Байрес во вторник написал открытое письмо советам директоров банков и страховых компаний, призвав их проявлять сдержанность в отношении выплаты дивидендов, бонусов руководству, а также программ по обратному выкупу акций.

В отличие от регуляторов в Великобритании и Новой Зеландии, Байрес напрямую не сказал советам директоров заморозить дивидендные выплаты. Однако он написал, что если они хотят выплачивать дивиденды, то прежде всего их следует согласовать с регулятором и их уровень должен быть "существенно снижен".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 2,13%.

В числе лидеров роста оказались акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing, подорожавшие на 7,7%. Цена бумаг японской SoftBank Group выросла на 0,2%. Накануне стало известно, что два члена совета директоров американского коворкингового стартапа WeWork от лица компании подали в суд на SoftBank в связи с ее решением отказаться от выкупа доли акций на сумму $3 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,19%, гонконгский Hang Seng - на 1,17%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели в ходе торгов в Гонконге на 0,7%. Кроме того, снизилась цена акций нефтяных компаний, включая CNOOC - на 3% и PetroChina - на 2%.

Южнокорейский KOSPI потерял 0,90%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,86%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 1,2% и на 1,5%.

Кроме того, значительно упали в цене акции австралийских банков "большой четверки": Commonwealth Bank of Australia - на 3,3%, National Australia Bank - на 4,8%, Australia & New Zealand Banking - на 4,9% и Westpac Banking - на 5,3%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после закрытия рынка во вторник понизило долговые рейтинги банков "большой четверки" и их долговых инструментов на одну ступень до "A+" с "AA-".

Агентство S&P Global Ratings в среду подтвердило рейтинги четырех крупных банков на уровне "AA-", но изменило прогнозы по рейтингам со "стабильного" на "негативный". Также в среду S&P понизило прогноз по суверенному рейтингу Австралии до "негативного".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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