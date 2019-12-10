Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 12:59

Токио. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах, а также ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию сессии опустился на 0,09%, гонконгский Hang Seng потерял 0,22%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,34%.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Старший советник Трампа Джаред Кушнер дал позитивную оценку ходу переговоров между Вашингтоном и Пекином.

"Я думаю, мы движемся в приемлемом направлении", - сказал он на мероприятии, организованном The Wall Street Journal.

При этом он не смог сказать, введет ли президент новые импортные пошлины в отношении китайских товаров 15 декабря. "Я не знаю, каким будет его решение", - отметил Кушнер.

На текущей неделе важными событиями для рынков станут заседания ряда центробанков. В среду решение по ставке объявит Федрезерв, а в четверг пройдет первое заседание ЕЦБ под руководством Кристин Лагард. Хотя инвесторы не ждут от регуляторов изменений основных параметров денежно-кредитной политики, они рассчитывают получить представление о текущем состоянии мировой экономики и прогнозах динамики ставок в долгосрочной перспективе, пишет MarketWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на ускорение инфляция в Китае в ноябре до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,8% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, замедлившись с 0,9% в октябре.

Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае на 4,2% в годовом и на 0,1% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце подскочила на 19,1% - это самый значительный скачок более чем за 11 лет.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении после снижения на 1,6% в октябре, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение на 1,5%. Индекс PPI в ноябре относительно предыдущего месяца уменьшился на 0,1%.

Акции японского химического концерна Tokuyama упали на 4,3% после того, как аналитики Jefferies сообщили, что его прибыль, как ожидается, будет "гораздо ниже" прогнозов самой компании. Цена бумаг SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, опустилась на 0,9%.

В Гонконге подешевели бумаги производителя одежды Shenzhou International (-3,5%), а также технологической компании Sunny Optical (-1,7%) и страховой компании AIA (-0,3%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и LG Display прибавили по 0,6% и 0,1%. Бумаги австралийских банков National Australia Bank и Westpac Banking снизились в цене на 1,5% и 0,6% соответственно.

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