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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:30 16.03.2018 - 11:30

Токио. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы завершили разнонаправленным движением высоковолатильную сессию в пятницу.

Сводный индекс рынков акций региона MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на 0,1%. За неделю, также оказавшуюся очень волатильной, значение индекса увеличилось на 1,7%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок в четверг завершил торги разнонаправленным движением индексов, и сохраняющаяся неопределенность сказывается также на азиатских рынках, отмечают эксперты.

"Динамика азиатских индексов в основном определяется движением рынка в США, - говорит аналитик IG Group в Сингапуре Цзиньгуй Пань. - Сейчас трейдеров не интересует практически ничего, кроме вопросов торговой политики и монетарной политики".

На следующей неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.

Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.

Снижению японского рынка в пятницу способствовало укрепление иены, подтолкнувшее вниз котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,4%, Fanuc - на 1,6%, Mitsubishi Electric - на 1,9%.

Сингапур в пятницу сообщил о неожиданном сокращении объемов экспорта без учета нефти в феврале, в частности, на фоне уменьшения поставок электроники.

Экспорт товаров из Сингапура в феврале уменьшился на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после скачка показателя на 12,9% в январе, свидетельствуют официальные данные.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост февральского экспорта на 3,1%.

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